Graziani sul mercato dell’Inter: “Non capisco come Skriniar sia diventato una riserva. L’obiettivo dev’essere lo scudetto”

Intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex attaccante del Torino e della Nazionale Italiana, Ciccio Graziani, ha commentato il mercato fin qui condotto dall’Inter. L’ex calciatore, ad esempio, non è assolutamente d’accordo quando si parla di possibile cessione di Milan Skriniar, dal momento che il difensore slovacco – a suo parere – rappresenta un patrimonio troppo prezioso per la retroguardia nerazzurra per essere disperso così facilmente.

Questa la sua opinione: “Non sto capendo il mercato dell’Inter, Skriniar da insostituibile è diventato una seconda scelta: se i difensori centrali sono Bastoni D’Ambrosio e Kolarov faccio un in bocca al lupo all’Inter, visto che Skriniar è ancora in squadra lo farei giocare. L’Inter non può dire che l’obiettivo è arrivare fra le prime 4, sono bugiardi: l’obiettivo è vincere, anche Conte è ossessionato dalla vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento”.

