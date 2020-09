Cagliari, Di Francesco su Godin: “Operazione da dieci!” E su Nainggolan frena…

E’ al settimo cielo Eusebio Di Francesco, e non potrebbe essere altrimenti dopo l’arrivo di un calciatore forte ed esperto come Diego Godin. Con il centrale uruguagio, prelevato dall’Inter, il Cagliari fa certamente un grande salto di qualità per quanto riguarda il reparto arretrato, con un profilo di caratura internazionale. Il tecnico abruzzese, al primo anno sulla panchina sarda, nella conferenza stampa del pomeriggio ha però frenato sul possibile ritorno di Nainggolan sull’isola.

Queste le parole dell’allenatore, intervenuto alla vigilia del match di campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi: “E’ un’operazione da dieci. E’ entusiasta di essere qui con noi a Cagliari, ci ho parlato e mi ha confermato tutte le ottime impressioni che avevo. E’ un difensore completo, l’ho affrontato da avversario e l’ho sempre ammirato molto. Nainggolan? Non parlo di un calciatore non nostro”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<