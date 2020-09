UFFICIALE – Antonio Candreva lascia l’Inter: è un nuovo giocatore della Sampdoria

Dopo il saluto pubblicato sul suo profilo Instagram, ora anche le due società comunicano l’affare in via ufficiale: Antonio Candreva è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il classe 1987 si trasferisce in Liguria, e l’Inter incassa circa 2,5 milioni di euro dalla sua cessione. Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale diffuso su Inter.it:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Antonio Candreva alla società U.C. Sampdoria: l’esterno classe 1987 si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo. Al giocatore il ringraziamento del Club per le quattro stagioni trascorse insieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<