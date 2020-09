Social – Vidal incoraggia Suarez: “Fai vedere a tutti di cosa è capace il Pistolero!”

E’ appena diventato un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez, lasciandosi finalmente alle spalle l’ultimo tremendo periodo al Barcellona. La voglia di rivalsa da parte del centravanti sarà tanta, dopo essere stato messo alla porta dal club catalano senza motivazioni particolarmente valide. Lo sanno bene Leo Messi e Arturo Vidal che conoscono bene il ragazzo e sanno quanto ci teneva ai vecchi colori blaugrana. Lo stesso centrocampista cileno, oggi all’Inter, ha dedicato un forte messaggio a Suarez per questa sua nuova avventura a Madrid.

Così Vidal su Instagram: “Come rivale ti rispettavo, come compagno sei stato spettacolare, come amico mi manchi molto! Da quando sono entrato nello spogliatoio il primo giorno mi ha fatto sentire il tuo rispetto e mi hai dato il benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e sento che saremo vicini per tutta la vita! Ti mando un forte abbraccio, dimostra a tutti che questo Pistolero ha i colpi per tutti! So che andrai bene perché sei grande. Io ti incoraggerò sempre anche da lontano, aspettando con grande voglia il giorno in cui ci rincontreremo per darti un forte abbraccio. Ti voglio bene fratello, ti auguro tutta la fortuna di questo mondo!”.