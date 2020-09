Solskjaer glissa su Smalling: “Devono accadere diverse cose, aspettiamo e vediamo”

Dopo essere tornato al Manchester United dal prestito alla Roma, il futuro di Chris Smalling è tornato in discussione. Il suo tempo ad Old Trafford sembra ormai scaduto, anche se il tecnico Ole Gunnar Solskjaer dribbla le domande in merito. Interpellato a riguardo in conferenza stampa, infatti, l’allenatore dello United ha rimandato ad un futuro non ben definito la risoluzione della situazione di mercato legata al centrale inglese. Ecco le sue parole.

“Devono accadere diverse cose, staremo a vedere. Aspettiamo, in attesa di qualche cambiamento. Capiremo di più sul futuro di Chris alla fine della finestra di mercato”, sono state le sue dichiarazioni, abbastanza di circostanza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<