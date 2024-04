Sondaggio per Gudmundsson: per l’affondo bisogna attendere

Albert Gudmundsson è il grande nome per il prossimo mercato dell’Inter. L’islandese sembra essere l’elemento giusto per raffozare l’attacco e i nerazzurri stanno preparando il terreno per la trattativa con il Genoa.

Infatti, come riportato da Sportitalia, i nerazzurri avrebbero fatto un primo sondaggio la scorsa settimana per comprendere la fattibilità dell’operazione per la prossima estate. I nerazzurri vorrebbero inserire nell’operazione alcuni talenti da valorizzare in maglia rossoblù come contropartita, ma ancora sarebbe presto per questo tipo di discorsi.

Prima di approfondire quest’idea in casa Inter c’è da attendere novità sulle dinamiche societarie, che andranno chiarite nel corso delle prossime settimane. Solo a quel punto ci sarà maggiore chiarezza e si potrà tornare all carica per Gudmundsson.

L’opinione di Passione Inter

Attendere maggiori sicurezze sul futuro societario è un atto dovuto e necessario. Al tempo stesso, con l’ipotesi di un nuovo prestito che si fa più forte, si tratterà molto probabilmente di una semplice conferma della necessità di fare mercato a costo zero. Pertanto, i dirigenti nerazzurri dovranno lavorare con il cesello per smussare le richieste del Genoa per Gudmundsson, in modo da rendere l’operazione economicamente fattibile.