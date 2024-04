L’Inter vara il piano “salva big”: pronto tesoretto da 60 milioni

La vittoria del 20° Scudetto sarà un grande traguardo per l’Inter di Simone Inzaghi, le cui ambizioni si faranno ancora più alte nella prossima stagione. Ecco perché il tecnico vorrebbe dalla società garanzie sul mantenimento della rosa attuale, senza cessioni dei big.

Un obiettivo non semplice, visto anche il desiderio di mettere a segno almeno 3 colpi per raffrozare la rosa: Bento, Buongiorno e Gudmundsson. Come scritto da Tuttosport, i dirigenti interisti, allora, dovranno vare un “piano salva big”.

L’obiettivo è garantirsi un tesoretto per fare mercato da 60 milioni di euro: 30 potrebbero arrivare dalla cessione di Dumfries, il maggiore indiziato all’addio. Il restante bottino, invece, potrebbe arrivare dai vari giocatori in prestito (Correa, Agoumé, Vanheusden e Radu) e dai giovani (Oristanio, Zanotti e i fratelli Esposito).

Escluso da questo discorso, invece, sembra essere Valentin Carboni. L’Inter non sembra intenzionata a cederlo e già in passato ha rifiutato offerte da 20-25 milioni. Solo offerte superiori ai 30 milioni di euro potrebbero far vacillare i nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

L’obiettivo della piena sostenibilità renderà arduo il compito dei dirigenti dell’Inter, che dovranno trovare il modo di creare margini di manovra per investimenti importanti. Le ambizioni del club sono alte e c’è la necessità di fare crescere la rosa in numero e valore, ma trovare i giusti incastri economico è tutt’altro che scontato.