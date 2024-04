Gazzetta annuncia: “Nuovo inno per celebrare lo Scudetto”

I preparativi per la grande festa dell’Inter sono quasi ultimati. I nerazzurri aspettano l’aritmetica per il 20° Scudetto, ma sono già al lavoro per godersi un mese e mezzo di gioia collettiva e iniziative. Tra le varie iniziative, ci sarebbe anche un nuovo inno.

Infatti, come riprotato da La Gazzetta dello Sport, sarebbbe in lavorazione una canzone celebrativa per lo Scudetto, sulla stregua di quanto fatto per la vittoria arrivata nel 2021, con la canzone “I M INTER”. Ancora nessuna informazione circa titolo e autore.