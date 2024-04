Zhang vuole lo Scudetto nel Derby: ci sono tre motivi

Steven Zhang non tornerà in Italia per assistere al derby di lunedì sera. Il presidente nerazzurro, però, è molto vicino alle vicende della squadra e nei prossimi giorni si farà sentire personalmente con i giocatori. Vincere lo scudetto contro il Milan è un’occasione che il numero uno nerazzurro non vuole farsi sfuggire.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è solo una questione di prestigio cittadino, per Zhang ci sono tre motivi per i quali il successo con i rossoneri avrebbe una grande importanza. Il primo è una questione di brand: una vittoria dello scudetto nel derby assocerebbe ancora di più il marchio Inter alla società di Milano.

Poi ci sono anche le motivazioni personali: Zhang ha voglia di vendicare il titolo perso due anni fa in modo rocambolesco. Infine, c’è anche il discorso legato al rapporto con Cardinale: tra i due non c’è mai stato troppo dialogo, con i due club che si sono allontanati sempre di più.