L’Inter fa sul serio: TRE colpi da 100 MILIONI

L’Inter ha ambizioni importanti per la prossima stagione e si prepara a un mercato di alto profilo per la prossima stagione. Non solo gli arrivi a costo zero di Zielinski e Taremi, ma anche un investimento economico sostanzioso per ben tre colpi.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come l’obiettivo dei nerazzurri sia rinforzare la rosa con un innesto e in porta, in difesa e in attacco. E ci sono già i candidati per ognuna di queste posizioni: Bento, Buongiorno e Gudmundsson. Il tutto senza rinunciare ai suo big.

Operazioni non poco costose, che richiederanno uno sforzo economico da circa 100 milioni di euro. Come scrive sempre il quotidiano torinese, per i due giocatori che militano in Serie A, i nerazzurri proveranno una formula alla Frattesi, con pagamenti dilazionati e contropartite, in grado di ammortizzare i costi.