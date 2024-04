Primo match point scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi, che arriva in una partita speciale. I nerazzurri, infatti, affrontano il Milan nel derby della 33a giornata di Serie A, e in caso di vittoria portranno festeggiare la conquista del tricolore di fronte ai cugini rossoner. Il calcio d’inizio sarà lunedì 22 aprile alle ore 20.45.

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como.

Fischietto prodigio, il giovanissimo classe 1990 è alla sua terza stagione in Serie A, con 14 presenze in quest’annata su un totale di 29. A giugno si è aggiudicato il premio di miglior giovane arbitro di Serie A per fischietti non internazionali.

All’inizio di questa stagione è stato promosso ed è diventato arbitro internazionale, sebbene ancora non abbia debuttato nelle coppe europee per club. Lo scorso gennaio, infine, si è aggiudicato il premio come “giovane arbitro internazionale emergente”.

Al suo primo derby in carriera, il direttore di gara comasco ha già arbitrato l’Inter in 3 occasioni, tutte vincenti e sempre a San Siro. In questa stagione, è capitato 2 volte: l’esordio in questo campionato, 2-0 contro il Monza e il 4-0 all’Atalanta nel recupero della 21a giornata.. Il suo primo precedente, invece, è anch’esso una vittoria a San Siro, 6-1 contro il Bologna nella passata stagione.

Un solo precedente con il Milan, arrivato in questa stagione e in un altro derby lombardo: il 18 febbraio 2024, quando il Monza ha superato i rossoneri, all’U-Power Stadium, con un rocambolesco 4-2, maturato nei minuti finali

Al fianco di Colombo lunedì sera ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Massa. Il VAR sarà Marini, affiancato da Mariani.