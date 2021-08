SONDAGGIO – Che voto date al mercato dell’Inter?

Vota anche tu al sondaggio di Passione Inter!

Si è conclusa anche la sessione di calciomercato dell'estate 2021, e per l'Inter non è certamente stato un mercato semplice: dopo la cessione - preventivata - di Achraf Hakimi, c'è stata anche quella inattesa di Romelu Lukaku, che ha costretto Marotta e Ausilio a rivedere la rosa da mettere in mano a Simone Inzaghi, realizzando, nell'ultima parte del mese di agosto, alcuni colpi importanti come Dzeko e Correa.