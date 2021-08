L’ultimo giorno di mercato ma non solo: le notizie più importanti di oggi

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso: questo e non solo nell'articolo riassuntivo delle 20

Si è ufficialmente chiuso il calciomercato qui in Italia, almeno quello in entrata. E proprio del mercato in entrata l'ad Marotta ha "mantenuto" le promesse: nessun colpo in questi ultimi giorni di mercato per l'Inter. Così è stato, ben diverso lo scenario invece per le cessioni che fino agli ultimi minuti hanno impegnato la società nerazzurra. Finito il mercato, l'Inter penserà ai rinnovi di Brozovic e Barella. Questo e non solo, nel consueto articolo riassuntivo delle 20.00.