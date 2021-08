INDISCREZIONE PI – Llorente-Inter, filtrano smentite: lo spagnolo non è un’opzione

Smentite che giungono soprattutto da ambienti vicini alla società

Il giocatore è svincolato e sarebbe tesserabile anche oltre le 20 di questa sera, data in cui è prevista la chiusura della finestra estiva di calciomercato: ma, per ora, Fernando Llorente - attaccante spagnolo rimasto senza squadra dopo l'esperienza all'Udinese - non rappresenta un'opzione per l'Inter di Simone Inzaghi, nonostante alcune voci, vicine al club friulano, abbiano accostato il profilo dell'attaccante a quello del club nerazzurro.