L’addio di Onana è un’ipotesi che si fa sempre più concreta in casa Inter, con il Manchester United che dovrebbe avanzare in queste ore un’offerta. Per questo motivo, i nerazzurri sono attivi nella ricerca di un possibile sostituto.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha raccontato a Sportitalia di un sondaggio da parte del club interista per Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta che quest’anno ha giocato in prestito alla Cremonese, collezionando 27 presenze in Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Il classe 2000 ha una valutazione di 13 milioni di euro (dati Transfermarkt), ma è probabile che i bergamaschi possano chiedere molto di più. Se intenzionati ad aprire una trattativa, cosa non scontata. Carnesecchi, infatti, è uno dei maggiori talenti della Dea, che potrebbe puntare molto su di lui, vista anche la non grande affidabilità di Musso e Sportiello.