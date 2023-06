Non basta l’arrivo di Thuram e la trattativa per Lukaku: l’Inter ha bisogno di un altro attaccante, visto anche l’addio quasi sicuro di Correa e quello già ufficiale di Dzeko. Ecco perché, i nerazzurri starebbero pensando a un ritorno nel ruolo di quarta punta.

Secondo Gianluca Di Marzio, il nome più accreditato sarebbe quello di Federico Bonazzoli, attualmente in forza alla Salernitana, nella quale milita dal 2021, dopo aver girovagato per varie squadre italiane. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, l’attaccante lombardo ha lasciato i nerazzurri nel 2015.

Secondo Fabrizio Romano, l’ipotesi sarebbe quella di uno scambio con la Salernitana, alla quale andrebbe Gaetano Oristanio, di rientro da un buon anno in prestito al Volendam, in Olanda.

L’opinione di Passione Inter

Classe 1997, Bonazzoli sembra aver trovato la sua dimensione in Serie A dopo diversi anni. Quest’anno ha segnato 2 gol e 2 assist in 24 partite. Il suo ritorno come quarta punta potrebbe essere una soluzione a basso costo, utile ai nerazzurri anche per riaggregare in rosa un giocatore cresciuto nel proprio vivaio.