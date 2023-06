Alla fine Brozovic sembra essersi convinto: andrà all’Al-Nassr con un’offerta di contratto faraonica. Un addio che dà così all’Inter il via libera per l’acquisto di Frattesi, obiettivo principale per il centrocampo nerazzurro. Tuttavia, c’è ancora distanza con il Sassuolo.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Marotta e Carnevali si incontreranno oggi a Rimini, per l’apertura ufficiale del calciomercato. I due dirigenti parleranno sicuramente di Frattesi, con il Sassuolo pronto a ribadire la sua richiesta di 40 milioni.

Dal canto suo, l’Inter è disposta solo a reinvestire la cifra incassata da Brozovic (23 milioni di euro), più il cartellino di Mulattieri, valutato circa 7 milioni di euro. Una proposta abbastanza lontana dalla richiesta neroverde, ma sulla quale si lavorerà. I nerazzurri, infatti, hanno il gradimento del giocatore, che avrebbe già accettato il trasferimento da circa un mese.

Da capire quale ruolo giocherà la concorrenza, dal momento che Frattesi piace anche a Milan e Roma.

L’opinione di Passione Inter

Ora l’Inter ha in mano il destino del proprio centrocampo. Saranno ore decisive per l’arrivo di Frattesi, da tempo promessosi all’Inter e il cui arrivo potrebbe ufficialmente il via a una nuova era per il centrocampo nerazzurro, con le chiavi della regia affidate a Calhanoglu, con Asllani alle sue spalle. Prima, però, c’è da convincere il Sassuolo.