Romelu Lukaku vuole l’Inter a tutti i costi e lo ha fatto capire: secco no all’offerta faraonica dell’Al-Hilal. Il belga desidera vestire solo il nerazzurro, ma ora serve una mossa concreta del club per convincere il Chelsea.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista avrebbe articolato l’offerta per i Blues, ma prima ha bisogno di incassare i soldi della cessione di Onana. L’idea dei nerazzurri sarebbe proporre un prestito oneroso, probabilmente superiore ai 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Inoltre, probabile l’aggiunta di bonus per migliorare ulteriormente l’offerta (quello Scudetto dovrebbe essere il più sostanzioso).

Lukaku spera che la situazione possa risolversi il prima possibile, anche perché non gradirebbe particolarmente dover tornare a Londra per rispondere alla convocazione del Chelsea, prevista per l’11 luglio. Big Rom aspetta l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Come evidenziato dalla Rosea, l’operazione Lukaku è strettamente legata alla cessione di Onana, che finanzierebbe il ritorno di Big Rom. Convincere il Chelsea non è un dettaglio, ma i nerazzurri sanno di poter contare sulla volontà ferrea del giocatore e sul desiderio dei Blues di liberarsi del peso a bilancio dell’attaccante belga.