Gds – Onana, si avvicina l’addio: due strategie per il sostituto

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l’addio di Onana all’Inter. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ausilio dovrebbe incontrare i dirigenti del Manchester United e l’agente del giocatore, a Ibiza. Con un’offerta superiore ai 50 milioni si andrebbe subito verso la chiusura.

Ecco perché, l’Inter sarebbe già al lavoro per il sostituto e valuta due differenti strategie. La prima, più conservativa, vedrebbe la scelta di un portiere di grande esperienza a costo ridotto: Lloris, Keylor Navas e Sommer in prestito.

La seconda via, più orientata al futuro, prevede un investimento ora per garantirsi un futuro a lungo termine tra i pali. Il preferito è Georgi Mamardashvili, che il Valecia valuta 30 milioni di euro, ma nelle ultime ore sono in grande crescita le quotazioni di Anataolij Trubin, in scadenza di contratto nel 2024. Segue a ruota anche David Raya portiere del Brentford e della Spagna.

Trubin potrebbe essere favorito in virtù del prezzo, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro. Inoltre, si pensa anche al ruolo di secondo portiere, con il nome di Emil Audero che potrebbe interessare all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Futuro nebuloso tra i pali dell’Inter. Gli addii di Onana e Handanovic potrebbero richiedere una rifondazione totale del reparto e i tanti profili diversi seguiti dalla dirigenza nerazzurra dimostrano come siano ancora in corso diverse valutazioni.