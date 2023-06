Cds – Nuovo sponsor: l’Inter valuta tre pretendenti

L’Inter non ha ancora trovato l’accordo per un nuovo main sponsor, con ben tre pretendenti che sarebbero attualmente in corsa per finire sulle maglie nerazzurre, e non solo, per le prossime stagioni, con Paramount che traslocherà, invece, sul retro delle divise.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre alla già nota Turkish Airlines, altre due compagnie aeree si sarebbero aggiunte al lotto delle aziende interessate: si tratterebbe Korean Air e Wizz Air.

L’opinione di Passione Inter

Come riportato negli scorsi giorni, l’Inter ha bisogno di chiudere quanto prima un accordo per il nuovo sponsor, con la stessa Nike che starebbe mettendo pressione, dal momento che a inizio luglio andrebbero presentate le nuove divise. Tuttavia, visto quanto accaduto con Digitalbits è chiaro come i nerazzurri vogliamo ponderare bene la scelta sotto tutti i punti di vista.