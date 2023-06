Giovanni Fabbian è uno dei gioielli del vivaio dell’Inter e nell’ultima stagione in prestito alla Reggina ha dimostrato di aver qualità molto importanti. I nerazzurri vorrebbero mandarlo a fare esperienza in Serie A, con il Lecce che sembra essere molto interessato al giocatore. Inzaghi, però, vuole prima valutarlo.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il centrocampista classe 2003 si presenterà nel ritiro dell’Inter, probabilmente fresco di rinnovo per il quale si sta lavorando in queste ore. L’idea nerazzurra, comunque, sembra propendere verso un ulteriore prestito per crescere ulteriormente.

In questo senso il Lecce sembra essere favorito, con Pantaleo Corvino che sembra avere un debole per il talento di Fabbian. Inoltre, il nuovo allenatore dei salentini, Roberto D’Aversa, è considerato l’uomo giusto per valorizzare le qualità del giovane centrocampista.

L’opinione di Passione Inter

Dopo un’ottima stagione in Serie B con la Reggina, per Fabbian è tempo di cimentarsi con il massimo campionato italiano. L’idea di mandarlo in prestito per trovare minuti in Serie A è perfettamente logica, ma al tempo stesso potrebbe essere una soluzione interessante mantenerlo nella rosa della prima squadra, aggiungendo così una risorsa in mediana e facendolo crescere di fianco a giocatori di altissimo livello. La palla è nei piedi di Inzaghi.