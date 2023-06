Mercato – Bloccato il trasferimento di Brozovic in Arabia Saudita

Sembrava tutto fatto, e invece no: l’Inter ha bloccato il trasferimento di Brozovic all’Al-Nassr. Secondo quanto ripotato da Gianluca Di Marzio, infatti, i sauditi avrebbero voluto cambiare le condizioni del trasferimento del croato.

Sempre secondo l’esperto di mercato, infatti, l’Al-Nassr ora vorrebbe offrire meno per l’acquisto di Brozovic: non più 23 milioni, ma 15 totali (13 più bonus). Una cifra significativamente più bassa, rifiutata dall’Inter, e che, di fatto, ha creato ora una situazione di stallo. Inoltre, anche lo stesso Brozovic avrebbe chiesto una buonuscita per la cessione.

Da capire nelle prossime ore l’evolversi della vicenda, ma, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ci sarebbe irritazione in casa nerazzurra per questo cambio improvviso. Il ribaltone, racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe avvenuto stamattina nel momento dell’ok per le visite mediche. Marotta ha subito bloccato tutto e la trattativa potrà riprendere solo se l’Al-Nassr rispetterà gli accordi precedentemente presi (23 milioni di euro).