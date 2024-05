SportMediaset rilancia: “Inter fiuta il colpo Rabiot gratis”

Ad un mese esatto dalla scadenza del suo contratto con la Juventus, Adrien Rabiot torna ad essere un profilo molto caldo per l’Inter. Il centrocampista francese è stato accostato più volte al club nerazzurro, divenuto uno specialista negli ultimi anni di colpi a parametro zero.

Già per questa estate Marotta e Ausilio si sono aggiudicati le firme di due calciatori di caratura internazionale come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma sperano di chiudere ancora qualche altro innesto gratis. Nonostante a centrocampo con l’arrivo del polacco tutte le caselle siano già state riempite, Rabiot rimane tra gli obiettivi dei nerazzurri.

A rilanciare l’interesse è stato nelle scorse ore Sportmediaset, secondo cui l’Inter sarebbe pronta a cogliere l’opportunità in caso di mancato rinnovo. La Juventus non si è comunque ancora arresa all’idea di perdere il centrocampista e cercherà di blindarlo con un nuovo accordo entro l’inizio degli Europei di Germania.

L’opinione di Passione Inter

Come accennato in alto, numericamente in questa Inter non ci sarebbe posto per Rabiot. Le uscite di Sensi e Klaassen a centrocampo, infatti, verranno rimpiazzate dal colpo Zielinski. Aggiungere una settima pedina di questo calibro e con un ingaggio così pesante, nell’epoca in cui all’Inter vige la politica della sostenibilità, avrebbe davvero poco senso. Non si discute invece l’aspetto tecnico dell’operazione visto che soprattutto nelle ultime due stagioni il francese ha mostrato grandi qualità.