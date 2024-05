“Bottiglie in ghiaccio” per il rinnovo di Barella: agente in sede

Il rinnovo di Lautaro Martinez è uno dei temi più caldi in casa Inter, con le richieste dell’agente del giocatore ritenute eccessive dai dirigenti. Un momento delicato per il futuro del capitano, mentre per il suo vice, Niccolò Barella, il prolungamento con i nerazzurri è ormai solo una formalità.

Come scrive Tuttosport, le bottiglie sono già in ghiaccio e l’intesa con l’agente, Alessandro Beltrami, ieri presente nella sede dell’Inter, sembra essere totale. L’attesa, dunque, è solo per la firma e il successivo brindisi, che dovrebbero arrivare dopo l’Assemblea dei Soci, in programma il 4 giugno.

Non ci sono novità da registrare sull’accordo: Barella, il cui attuale contratto scade nel 2026, dovrebbe rinnovare fino al 2029, con un nuovo contratto da 7 milioni di euro, bonus compresi, che lo renderà l’italiano più pagato in Serie A.