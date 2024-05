Tuttosport contro Lautaro: “In Europa è un flop”

Sono giorni pesanti a livello mediatico per Lautaro Martinez, dopo la grande gioia per aver vinto lo Scudetto da capitano dell’Inter. La trattativa per il rinnovo e le richieste eccessive del suo agente, Alejandro Camano, sta creando un po’ di tensione in merito alla sua permanenza in nerazzurro.

Tuttosport, su tutti, si è scagliato contro l’attaccante nerazzurro e contro Camano, con particolare riferimento alle prestazioni del Toro in Champions League. L’agente, infatti, lo avrebbe paragonato ad attaccanti top come Haaland e Mbappé, per giustificare la necessità di un contratto di quel livello.

Tuttavia, come scrive il quotidiano torinese, il paragone statistico sarebbe impietoso. L’attaccante del City ha già 18 gol in Champions League, mentre Mbappé 15. Lautaro a confronto sarebbe un flop: solo 5 gol totali e 2 nell’ultima edizione, al pari di Akanji e Pepe, difensori centrali, e di Fulgini, centrocampista del Lens.