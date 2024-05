TS – Per Lautaro c’è anche l’ipotesi addio: “Già scelto dove andare”

Il rinnovo di Lautaro Martinez è una delle questioni più delicate in casa Inter. L’agente, Alejandro Camano, avrebbe avanzato richieste eccessive per quelle che sono le disponibilità economiche del club. La trattativa è ancora aperta, ma è chiaro che l’entourage del giocatore dovrà fare un passo indietro.

Lautaro è in scadenza nel 2026, ma se non dovesse arrivare un accordo in estate, un possibile addio non sarebbe da escludere. Lo scrive Tuttosport, che sottolinea come al momento l’unica squadra top che cerca un’attaccante sia il Paris Saint-Germain.

Il giornale torinese, però, scrive anche che Lautaro avrebbe altri desideri. In caso di addio all’Italia, infatti, l’argentino avrebbe nei suoi sogni la Liga, non ritenendosi un giocatore adatto per la Premier League. Il problema è che il Real Madrid ha già investito in quel ruolo, mentre il Barcellona non avrebbe la disponibilità per accontentare la richiesta dell’Inter da almeno 100 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Parlare già ora di possibile addio di Lautaro Martinez è avventato. Il contratto del capitano dell’Inter scad nel 2026 e il tempo per trovare un accordo c’è. Un mancato rinnovo potrebbe portare alla cessione, questo va detto, ma è improbabile che ciò possa avvenire prima della prossima estate.