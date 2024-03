Svolta Inter, ecco il sostituto di Dumfries: colpo in Serie A

Com’è noto ormai da tempo, il futuro di Denzel Dumfries si giocherà in queste ultime settimane della stagione. L’esterno olandese, che con il suo entourage è tornato a discutere con l’Inter del rinnovo, andrà infatti in scadenza del contratto nell’estate 2025.

L’obiettivo del club nerazzurro è quello di evitare altri ‘casi Skriniar‘ e non portare dunque il terzino nell’ultimo anno di contratto. Qualora il prolungamento non arrivasse entro l’inizio della prossima stagione, ci cercherà automaticamente di cedere il calciatore al miglior acquirente.

Uno scenario che potrebbe riportare l’Inter a tornare sul mercato. E’ vero che lo scorso gennaio è arrivato Tajon Buchanan dal Bruges, ma il canadese potrebbe non bastare. Con la possibilità di utilizzare sia Darmian che Carlos Augusto nel terzetto di difesa, l’investimento del club potrebbe essere fatto ancora sulla corsie esterne.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il sostituto individuato dall’Inter potrebbe essere Michael Kayode, esterno della Fiorentina. Il classe 2004, che abbiamo imparato a conoscere in quest’ultima stagione, è un vero e proprio jolly che – come Buchanan – può coprire tutta la fascia ed essere utilizzato su entrambe le corsie.

L’opinione di Passione Inter

Quello di Kayode è un nome che circola in casa Inter ormai da diverse settimane. L’identikit del terzino della Fiorentina sembra incastrarsi con le necessità del club nerazzurro, alla ricerca di un nuovo esterno in caso di addio di Dumfries. Trattativa che si preannuncia comunque complicata con la Fiorentina, non solo perché il club viola considera l’esterno uno dei suoi più grandi talenti, ma anche per il contratto in scadenza nel 2028. Insieme a Buchanan, l’Inter si ritroverebbe con il classe 2004 due jolly preziosi in un calcio alla ricerca continua di interpreti che sappiano ricoprire più ruoli come quello di Simone Inzaghi.