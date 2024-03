Samardzic: “Stupito dall’Inter, troppo forti. Con loro nulla di grave”

Dopo essere stato a centimetri dal vestire la maglia dell’Inter, in una delle più appassionanti telenovelas della scorsa estate, Lazar Samardzic in una recente intervista ha ricordato quegli istanti. Il talentuoso centrocampista dell’Udinese, sulle pagine de la Repubblica, ha però evitato qualsiasi tipo di polemica, spendendo solo belle parole nei confronti dei nerazzurri.

Una vicenda, quella dell’estate 2023, che vide protagonista il padre-agente del ragazzo: “Perché è il mio procuratore? Per qualcuno è importante, io ho scelto mio padre ed ho fatto bene. Ho deciso io e non lui, è una mia scelta”.

Dopo la parentesi sul padre, Samardzic ha ribadito quanto sia stato vicino all’Inter: “Sono stato molto vicino, poi è successo qualcosa, ma niente di grave. Napoli no, non così vicino come hanno detto tutti. Juventus? Non so niente. Il mio sogno è giocare in Champions League e vincere più cose possibili”.

Infine, il centrocampista serbo ha indicato l’Inter come l’unica squadra che lo ha realmente impressionato nel campionato italiano in quest’ultima stagione: “Solo l’Inter mi ha stupito, sono troppo forti. Hanno vinto 4-0 contro di noi, è molto difficile affrontare l’Inter. Il mio centrocampista preferito all’Inter? Mi piacciono tutti, io conosco Calhanoglu quindi dico lui“.