Il FOLLE calendario dell’Inter 2024/25: numero di partite ASSURDO

In attesa di chiudere l’attuale stagione con la conquista del campionato, l’Inter inizia a sbirciare anche i molteplici impegni che la vedranno protagonista il prossimo anno. La dirigenza, in fase di programmazione del calciomercato, non potrà infatti non tenere conto dell’elevato numero di match potenziali cui potrebbe andare incontro la squadra di Simone Inzaghi.

Aspettando ovviamente che l’aritmetica decreti la partecipazione ufficiale dell’Inter alla prossima Supercoppa Italiana (sarà sufficiente chiudere il campionato entro i primi due posti), il club nerazzurro con ogni probabilità sarà impegnato in cinque diverse competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club 2025.

Se lo scorso anno gli uomini di Simone Inzaghi erano stati chiamati a fare gli straordinari in un calendario che li ha visti scendere in campo in 57 match ufficiali, il rischio per la prossima stagione è quello di poter aumentare a dismisura il numero degli incontri. Uno scenario che si augurano tutti i tifosi nerazzurri, ma che sottoporrebbe la rosa ad un fortissimo stress sia fisico che mentale.

Facendo un rapido calcolo, infatti, nella peggiore (o migliore) delle ipotesi, l’Inter potrebbe essere chiamata a giocare ben 69 partite ufficiali: 38 in Serie A, 5 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana, 17 in Champions League e 7 del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Questo perché, oltre alla riconferma del formato a quattro squadre per la Supercoppa (semifinali e finale), vi sarà un incremento dei match internazionali. In Champions League, infatti, la nuova ‘fase campionato’ vedrà due match in più rispetto ai sei della tradizionale fase a gironi. Inoltre, in caso di piazzamento tra il 9° al 24° posto, vi saranno degli spareggi su due gare tra andata e ritorno per accedere alla fase ad eliminazione diretta (2 di ottavi, 2 di quarti, 2 di semifinali e una finale) che manterrà invece l’attuale schema.

Il nuovo Mondiale per Club, su base quadriennale, seguirà lo stesso schema del tradizione Mondiale dedicato alle Nazionali. Dopo un girone all’italiana, in cui solamente due squadre su quattro avranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, tutti i match dagli ottavi alla finale verranno giocati in gara singola, per un massimo di 7 incontri in tutta la competizione.

A queste andranno aggiunte le 38 partite di Serie A, più le 5 di Coppa Italia in caso di percorso netto: ottavi, quarti, semifinale giocata su andata e ritorno più finale in gara secca. In realtà, nell’ipotesi di uno spareggio scudetto, la cifra finale potrebbe addirittura schizzare a quota 70 partite complessive, un numero assurdo.

Senza dimenticare, infine, che la prossima estate si giocheranno Europeo e Coppa America e che tra fine luglio ed inizio agosto l’Inter potrebbe perdere alcuni dei suoi calciatori per le Olimpiadi di Parigi 2024. Considerando che il precampionato del club nerazzurro dovrebbe iniziare nella seconda settimana di luglio e che buona parte del ritiro potrebbe essere impegnata da una possibile tournée in Cina, vi sarebbe pochissimo tempo per Simone Inzaghi di preparare la nuova stagione con tutti gli effettivi a disposizione.