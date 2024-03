Inter sul gioiello del Barcellona: esordio imminente

Entrato da qualche giorno nel mirino dell’Inter, Mikayil Faye potrebbe esordire durante il weekend. A causa delle numerose defezioni nel reparto arretrato del Barcellona, il centrale senegalese – che al debutto con la sua Nazionale la scorsa settimana ha pure segnato – potrebbe rientrare nei convocati di Xavi per il match di domani sera contro Las Palmas.

Il difensore classe 2004, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento, è diventato obiettivo di numerosi top club in Europa: oltre l’Inter lo seguono anche Bayer Leverkusen e Manchester United. Un calciatore che, come ammesso dal tecnico del Barcellona, è già pronto per il grande salto.

Queste le parole di Xavi in conferenza stampa sulla possibile convocazione di Faye: “Ha già giocato qualche partita amichevole, ha fatto il pre-campionato con noi. E’ un calciatore capace, ha una buona uscita palla al piede, è aggressivo, rapido. E’ nelle condizioni di poter partecipare e poterci dare una mano, ha un buon livello”.