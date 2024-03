Supercoppa Italiana in Arabia: UFFICIALE il formato del 2025

Dopo i dubbi sollevati nelle scorse settimane, in occasione dell’Assemblea della Lega Serie A di questa mattina è stato decretato ufficialmente il formato della prossima Supercoppa Italiana. Dopo l’esperimento dell’ultima edizione a quattro squadre, vinta dall’Inter a Riyadh lo scorso gennaio, i club hanno confermato lo stessa formula anche per la prossima stagione.

Nel gennaio 2025, presumibilmente ad inizio mese, si giocheranno sempre in Arabia Saudita le due semifinali e la finalissima della Supercoppa Italiana. A partecipare saranno le prime due formazioni in classifica al termine di questo campionato (attualmente Inter e Milan) e le due finaliste della Coppa Italia 2024. Così la Lega ha comunicato nelle scorse ore la scelta di confermare “il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita”.

Novità anche per la prossima stagione di Serie A, nella quale verrà istituito “il Premio Man of the Match, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato”. A decidere “saranno gli appassionati, attraverso un QR code”, i quali voteranno “il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara”.