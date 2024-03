Frenata Inter, il CdS avvisa: “Due firme in stand-by”

Se da una parte cresce giorno dopo giorno l’attesa in casa Inter per la conquista del ventesimo scudetto, dall’altra aumenta pure la preoccupazione su quello che sarà il futuro di Suning alla guida del club. Il prossimo 20 maggio, infatti, scadrà il prestito con Oaktree e il rischio per la famiglia Zhang è quello di perdere il controllo del club in caso di mancata restituzione dello stesso.

Una situazione che, secondo il Corriere dello Sport, starebbe bloccando anche le operazioni sul mercato. Se è vero che Marotta e Ausilio si sono già portati avanti bloccando le firme a zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi per la prossima estate, vi sono invece due trattative che negli ultimi giorni sarebbero finite in stand-by.

Si tratta dei rinnovi di contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, entrambi già intavolati da tempo con la società e passati momentaneamente in secondo piano in attesa di sviluppi sul futuro del club. Secondo il quotidiano romano, i discorsi rimarrebbero comunque avanzati e in attesa di un’accelerata finale. L’attuale stallo, però, non avrebbe permesso ai dirigenti di poter affondare il colpo definitivo.

L’opinione di Passione Inter

Come spiegato, sia per Lautaro che per Barella i discorsi per il rinnovo sono già parecchio avanzati. Ancora gli ultimi dettagli ed entrambi sigleranno i nuovi accordi con l’Inter. Un rallentamento in questa fase non deve preoccupare, considerata la situazione del club. Una volta che la società avrà lasciato alle spalle le ‘ombre’ degli ultimi giorni, automaticamente si procederà al rinnovo dei due leader nerazzurri.