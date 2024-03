Cessione Inter, spunta il primo nome. “Può investire subito”

Sono giorni frenetici per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter, con Suning e Steven Zhang che vedono avvicinarsi il prossimo 20 maggio, giorno della scadenza del prestito con Oaktree. Il fondo statunitense, in ogni caso, avrebbe il proposito di rivendere il club a un nuovo acquirente

Secondo La Repubblica, tra i fondi internazionali che guardano con interesse alla situazione c’è un nome che si era già avvicinato all’Inter a inizio 2021, ovvero Bc Partners. La società d’investimento con sede a Londra aveva avviato una due diligence con Suning nel gennaio di quell’anno, arrivando però ad un nulla di fatto.

Bc Partners sarebbe disposto ad investire per comprare i nerazzurri subito oppure a maggio, quando saranno scaduti i termini per la restituzione del prestito, trattando dunque direttamente con Oaktree. Secondo quanto riporta il quotidiano, l’indiscrezione arriva da un grande studio legale milanese non in cerca di pubblicità. Il fondo londinese, interrogato sulla vicenda, ha risposto con un “no comment”.