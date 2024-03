Svolta Inter-Gudmundsson: arriva il primo sì

L’Inter sembra aver ormai scoperto le carte per quanto riguarda le mosse della prossima estate. Dal club nerazzurro ci si aspetta un leggero cambio di strategia rispetto a quest’ultima stagione, soprattutto in riferimento al reparto avanzato.

In virtù della partecipazione al Mondiale per Club 2025 e del nuovo formato con più partite della prossima Champions League, Simone Inzaghi avrà bisogno di una panchina più lunga a partire dall’attacco. Da qui l’idea di aggiungere un quinto centravanti rispetto agli attuali quattro in rosa.

Un serio candidato per un ruolo nel nuovo reparto avanzato pensato dall’Inter è diventato da qualche settimana Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è tra i preferiti sull’agenda dei dirigenti nerazzurri, non solo per la grande stagione sin qui disputata con il Genoa, ma anche per delle caratteristiche che in questo momento nessuno si ritrova nell’organico nerazzurro come la straordinaria capacità di saltare l’uomo nello stretto.

Stando a quanto riportato da la Repubblica, l’Inter ha già intrattenuto delle discussioni con il suo entourage strappando il primo sì del calciatore. Resta invece da convincere il Genoa che parte da una valutazione da 35 milioni di euro per il cartellino di Gudmundsson.

Il club nerazzurro vorrebbe ottenere uno sconto inserendo una o più contropartite tecniche, ipotesi – al momento – poco gradita al Grifone. L’Inter, forte del gradimento dell’attaccante islandese, è pronta ad accendere la trattativa nelle prossime settimane.