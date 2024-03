Retroscena addio Bellanova, TS: “A Torino valore triplicato”

Dopo un anno all’Inter, Raoul Bellanova ha lasciato i nerazzurri la scorsa estate per trovare poi una nuova casa al Torino. Una nuova esperienza che ha permesso all’esterno di mettersi in mostra come mai gli era riuscito nella passata annata, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale.

Un turning point importante nella carriera di Bellanova, che, come rivela Tuttosport, sarebbe anche potuto rimanere all’Inter. I nerazzurri, infatti, lo avrebbero prelevato nuovamente dal Cagliari, al tempo proprietario del cartellino, ma solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’accordo, però, non fu trovato e Bellanova fu poi acquistato proprio dal Torino per 7 milioni di euro. Come scrive sempre Tuttosport, ad oggi il suo valore di mercato si sarebbe triplicato.