Scudetto nel Derby, l’Inter ci crede. GdS: “Vantaggio per il futuro”

La vittoria dello Scudetto è sempre meno in discussione in casa Inter. Ormai sembra mancare solo l’ufficialità per un traguardo storico, che cucirebbe la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Un trionfo che potrebbe essere reso ancora più magico, se arrivasse nel Derby contro il Milan.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la vittoria nella stracittadina renderebbe ancora più significativo il 20° Scudetto e aumenterebbe anche il distacco accumulato sul Milan e su tutte le altre rivali. Una vittoria che certificherebbe la supremazia dell’Inter sulla Serie A e che garantirebbe così un vantaggio psicologico netto anche per la prossima stagione.

L’Inter è attualmente a +14 sui rossoneri. Mantenendo la distanza dal Milan tra i 13 e i 15 punti, i nerazzurri potrebbero assicurarsi il campionato proprio nello scontro diretto del 22 aprile, battendo i rossoneri. Se la distanza dovesse aumentare tra i 16 e i 18 punti sulla seconda, potrebbe bastare anche un pareggio