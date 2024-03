Trappola nuova Champions: meno incassi per le partite

Nella prossima stagione, l’Inter sarà tra le partecipanti della nuova Champions League, che passerà a una soluzione a girone unico nella prima fase con 36 (4 in più della formula attuale) squadre partecipanti e un conseguente aumento del numero di partite totali: da 125 a 189 match, 64 in più. Una soluzione che permetterà al nuovo torneo un valore di 624 milioni in più totali.

Una richezza maggiore che, però, come sottolinea il Corriere dello Sport, vedrà aumentare anche le spese operative della Uefa. Non solo, ci sarebbe anche una trappola per i club: le singole partite permetterebbero un incasso inferiore rispetto al modello attuale, pur aumentando di numero.

Dalla prossima stagione si passerà da una media di 7,8 partite a torneo a una di 11,8. L’incasso di ogni singola partita (comprensivo di diritti tv, premi legati ai successi, ricavi commerciali e bonus per il passaggio del turno), però, scenderà da una media di 8 milioni a un a di 6. Un decremento del 28,6%.

Una riprova di ciò, è il premio legato alla vittoria della singola partita nei gironi che, come riportato da la Repubblica, scenderà dai 2,8 milioni di euro attuali a 2,1.