Speranza “stangatina” per Acerbi: TS: “C’è un motivo”

Attesa frebbile per l’Inter e soprattutto per Francesco Acerbi. La sentenza di oggi in merito alle accuse di razzismo, infatti, potrebbe avere un effetto importante sulla sua carriera, specie in caso di punizione pesante. Ecco perché il difensore spera in una punizione più leggera.

Secondo Tuttosport, infatti, l’ipotesi di una squalifica per condotta gravemente antisportiva (articolo 39), invece che per discriminazioni razziali, non è da escludere. Per Acerbi vorrebbe dire una punizione di massimo 5 giornate, contro il minimo di 10 previste dall’articolo 28 sui comportamenti discriminatori.

Per il quotidiano torinese si potrebbe propendere verso la “stangatina” per via della posizione morbida assunta sia dall‘Aic che dalla Figc, oltre all’assenza di prove evidenti del fattaccio. Una “maxisqualifica”, d’altronde, costringerebbe Spalletti a fare a meno di Acerbi per gli Europei in Germania.