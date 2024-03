Ansia Inter per Lautaro: niente riposo con le Olimpiadi

Lautaro Martinez si è messo a disposizione dell’Argentina per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi, in programma quest’estate. Una notizia che ha subito messo in allerta tutto il mondo Inter, con l’argentino che rischia di ritrovarsi invischiato in un calendario pieno di impegni.

In estate, infatti, il Toro sarà già impegnato in Copa America con l’Albiceleste. Il torneo si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Con una possibile convocazione alle Olimpiadi, non ci sarebbe respiro: il torneo parigino, infatti, inizia il 24 luglio e termina il 10 agosto, a una settimana esatta di distanza dalla prima giornata della Serie A 2024/2025.

Se Lautaro fosse presente nelle due competizioni dell’Argentina, arrivando fino in fondo in entrambe, salterebbe di fatto tutta la preparazione estiva con l’Inter. Una situazione che i nerazzurri dovranno monitorare con attenzione, come scrive il Corriere dello Sport, e che potrebbe rappresentare un problema. La prossima stagione, infatti, sarà una delle più lunghe e sfiancanti di sempre.