Taremi, no al rinnovo: l’Inter è pronta, ma c’è un ostacolo

Le parole del presidente del Porto, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, hanno allontanato in modo quasi definitivo il rinnovo di contratto di Taremi. Una notizia che ha interessato sicuramente l’Inter, da tempo attenta alla situazione contrattuale del centravanti iraniano.

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri continuano a monitorare con attenzione la situazione, con un occhio all’ostacolo rappresentato dall’interesse dell’Arabia Saudita per il giocatore. Nell’ambiente interista, però, ci sarebbe la convinzione che il giocatore preferirebbe rimanere in Europa, in un calcio competitivo e con la possibilità di giocare la Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Se Taremi dovesse mettere prima il fattore economico rispetto a quello sportivo, allora per l’Inter l’operazione si complicherebbe in modo irrimediabile. Al momento attuale non esiste uno scenario nel quale i nerazzurri possano rivaleggiare con le offerte saudite.