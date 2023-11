Ausilio è sicuro: Inter davanti a Psg e Juve per un suo pupillo

Da diverso tempo, l’Inter monitora con particolare attenzione il mercato dei possibili acquisti a parametri zero. La situazione economica del club lo richiede e i dirigenti nerazzurri hanno già dimostrato di sapersi muover molto bene. E Piero Ausilio sembra pronto a piazzare un altro colpo importante.

Secondo Tuttosport, il dirigente nerazzurro è pronto a bruciare la concorrenza per un suo pupillo, seguito da almeno un anno e mezzo. Si tratta di Tiago Djaló, difensore centrale del Lille già individuato nell’agosto 2022 come sostituto di Skriniar.

Proprio questo lungo corteggiamento dovrebbe favorire l’Inter rispetto a Juventus e Paris Saint-Germain, nell’ingaggio del giocatore del Lille, il cui contratto scadrà il prossimo giugno.

L’opinione di Passione Inter

Tiago Djaló è profilo molto interessante, sul quale pesa l’incognita del grave infortunio avuto la scorsa primavera, dal quale peraltro non si è ancora ripreso. Ingaggiarlo a parametro zero, in ogni caso, abasserebbe di molti costi e potrebbe giustificare il rischio dell’investimento. Da capire quando Ausilio proverà l’affondo decisivo.