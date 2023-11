Benfica-Inter, niente trasferta per i tifosi? La decisione UEFA

Erano circa 3mila i tifosi dell’Inter con il fiato sospeso fino a ieri per la trasferta a Lisbona di mercoledì. La Disciplinare UEFA, infatti, si è riunita solo ieri per decidere la sanzione in merito alle intemperanze degli ultras del Benfica a San Sebastian, per la sfida contro la Real Sociedad.

Come ricordato da La Gazzetta della Sport, il rischio di chiusura dello stadio sembrava essere concreto, ma alla fine la decisione è stata quella di sanzionare il club con 25mila euro di multa e di proibire la vendita dei biglietti ai tifosi lusitani per la prossima trasferta.

I sostenitori nerazzurri, già da tempo muniti di voli, hotel e biglietti per la partita potranno essere presenti alla sfida dell’Estadio Da Luz per supportare la squadra di Inzaghi, a caccia del primo posto nel girone D di Champions League.