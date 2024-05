Mehdi Taremi ha svolto le visite mediche con l’Inter ed è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Ieri, il giocatore è stato visto in compagnia del suo agente, Federico Pastorello, in quel di Milano, scatendando, però, la polemica dei tifosi del Porto.

Quest’ultimi, infatti, non avrebbero gradito il tempismo della fuga italiana dell’attaccante, come scritto da La Gazzetta dello Sport. Sui social, allora, hanno espresso indignazione e rabbia per la scelta di Taremi, arrivata a pochi giorni dalla sua ultima partita con i lusitani: la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona, in programma domenica.