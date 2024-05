I vertici di Oaktree lasciano Milano: le prossime mosse in arrivo

Giornate caldissime in casa Inter, con il cambio di proprietà che apre le porte a tante novità nel futuro del club. I rappresentanti di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph, presenti a Milano per diversi incontri con consulenti e studi legali, hanno lasciato la città in queste ore. Ma l’agenda è ancora piena di impegni.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il grande punto in agenda sia l’Assemblea dei Soci, che definirà il nuovo CdA nerazzurro. Un ritorno in Italia, dunque, abbastanza imminente, con in programma anche gli incontri con i vertici di FIGC e Lega Serie A. Non solo, Oaktree dovrà incontrare anche il sindaco di Milano, Beppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Infine, è atteso a breve anche l’incontro con la squadra e con il tecnico Simone Inzaghi. Il primo approccio diretto con quest’ultimo potrebbe essere anche l’occasione per discutere faccia a faccia del rinnovo di contratto. Non solo questioni legali, dunque, Oaktree è già al lavoro per programmare il futuro sportivo dell’Inter.