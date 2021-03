The Sun – Non solo il Barcellona: anche il Chelsea su Lukaku

Il Chelsea è a caccia di un nuovo numero 9 per il mercato di quest’estate. Secondo il giornale inglese The Sun, l’allenatore dei blues, Tuchel, vuole assolutamente Haaland ma se non dovesse andare per in porto per il norvegese, Lukaku sarebbe il primo della lista. Insieme al belga, il Chelsea sarebbe sulle tracce anche di André Silva (ex Milan), Alexander Isak, Andrea Belotti e Dominic Calvert-Lewin.

Il centroavanti neroazzurro è un pezzo pregiato per tutti i top club in Europa e il Chelsea, che decise di svenderlo all’Everton per la cifra di 35 mln di euro nel 2014 (ora il suo valore di mercato è quasi triplicato), farebbe follie per il 27enne belga. La squadra londinese, forse, si sta ancora chiedendo come abbia fatto a far andare via un talento come Lukaku che sta vivendo il suo miglior momento in carriera. In due anni con l’Inter ha segnato 59 gol in 85 presenze con una media gol di 0.70 gol a partita. Mostruoso. Tutti dati che mettono in dubbio un’eventuale apertura da parte della società dell’Inter nel vendere l’attaccante belga.

