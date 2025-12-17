Non solo Thuram: Inter apre ad un altro scambio per Frattesi

L’esperienza di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter, dopo aver vissuto momenti esaltanti, sembra essere giunta al termine. Il centrocampista nerazzurro è finito ai margini del progetto di Cristian Chivu e con ogni probabilità dirà addio nel corso del mercato di gennaio. Già vicino a lasciare i nerazzurri lo scorso inverno, l’ex Sassuolo stavolta potrebbe davvero fare le valigie e salutare Milano.

Come scritto nei giorni scorsi, alla richiesta da parte della Juventus per Frattesi, l’Inter aveva risposto chiedendo in cambio Khephren Thuram. Il francese, però, viene considerato incedibile da parte dei bianconeri che non aprono dunque allo scambio. Come scritto da Calciomercato.com, il club nerazzurro potrebbe comunque accettare anche un’offerta per il trasferimento a titolo definito, o comunque un prestito che preveda un obbligo di riscatto, a patto che arrivi una proposta da almeno 35 milioni di euro.

E’ invece escluso che l’Inter possa aprire ad uno scambio con contropartite considerate seconde linee. L’organico di Chivu, ad oggi, ha più che altro una grande necessità: se non arrivasse un centrocampista di quantità come Thuram, sarebbe ben accetto un esterno destro al posto dell’infortunato Dumfries.

Un profilo che piace a Marotta e Ausilio, ad esempio, è quello di Wesley della Roma. Se i giallorossi decidessero dunque di partecipare come un anno fa alla corsa per Frattesi, avrebbero in mano una carta vincente per trattare con l’Inter.