Come sta andando davvero Simone Inzaghi all’Al-Hilal

Questo pomeriggio, l’Inter ha preso il volo per Riad in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì sera contro il Bologna. In questo soggiorno saudita, che i tifosi nerazzurri sperano possa durare il più a lungo possibile e fruttare l’ambito trofeo, non è escluso che l’ex Simone Inzaghi – oggi in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Hilal – voglia incrociare i suoi ex ragazzi.

Ma a proposito dell’ex interista, come sta andando davvero la sua avventura in panchina? L’esperienza di Simone Inzaghi in nella Saudi Pro League sta andando a gonfie vele fino a questo momento. L’ex tecnico dell’Inter ha trovato un ambiente ideale con l’Al-Hilal, sia dal punto di vista professionale che familiare. Come scritto da la Repubblica, sono trascorsi sei mesi dal suo arrivo e la famiglia non ha ancora fatto rientro stabile in Italia: l’ultima visita risale a luglio, con qualche giorno sulla costa adriatica dopo il Mondiale per club disputato in America, dove la squadra è stata eliminata ai quarti dopo aver battuto il Manchester City negli ottavi.

Nello stadio al chiuso dell’Al-Hilal a Riad, dove l’aria condizionata permette di dirigere le sedute in giacca e cravatta anche d’estate, Inzaghi sta riscrivendo i libri dei primati del club fondato nel 1957. Il bilancio parla di 15 vittorie e 2 pareggi in 17 partite alla guida della squadra, senza mai conoscere la sconfitta. Due i record stabiliti: 13 successi consecutivi considerando tutte le competizioni e 5 vittorie nella Champions asiatica.

Un infortunio di Cancelo, una delle conoscenze della Serie A insieme a Theo Hernández e Koulibaly, ha portato il tecnico ad adottare il 4-3-3 come modulo principale. La difesa a tre, tanto cara al suo calcio, viene utilizzata solo in situazioni particolari. A Riad ha ritrovato anche Milinkovic-Savic, già allenato ai tempi della Lazio, figura fondamentale nel convincerlo ad accettare il trasferimento in Arabia con un ingaggio da 25 milioni netti a stagione.

All’inizio di dicembre, Inzaghi ha concesso una settimana libera alla rosa ed è volato alle Maldive con la moglie. Successivamente ha radunato il gruppo in ritiro a Dubai per preparare il calendario fitto di gennaio e febbraio, quando sono previste 15 partite in due mesi. L’obiettivo è chiaro: superare in classifica l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente in testa alla Saudi Pro League a punteggio pieno.