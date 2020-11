TMW – Inter-Handanovic, rinnovo fino al 2023 più vicino: la situazione

Lavori in corso in casa Inter. Terminata la sosta delle Nazionali (che ha visto tutti i giocatori nerazzurri ben figurare), è tempo di ripartire. Sul campo – dove si ripartirà dalla sfida col Torino, domenica alle 15 -, a questioni di mercato.

Se nelle stanze dei bottoni nerazzurri Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno studiando come puntellare la rosa di Antonio Conte, i due dirigenti guardano anche al futuro più lontano. Come riportato da Tuttomercatoweb, i discorsi per il rinnovo del capitano Samir Handanovic stanno andando avanti.

Tra il club nerazzurro e l’estremo difensore sloveno è stato trovato un accordo di massima per l’estensione del contratto fino al 2023. Restano da ultimare solamente gli ultimi dettagli, che dovrebbero essere limati per il prossimo mese. Il futuro di Handanovic è sempre più a tinte nerazzurre.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<