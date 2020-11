Inter, Natale si avvicina: presentata la linea di merchandising dedicata

Natale si avvicina sempre di più. Lo sa l’Inter, che non si è fatta trovare impreparata e ha già presentato la linea di merchandising a tema natalizia. I nuovi prodotti, fa sapere il club nerazzurro, sono disponibili già a partire da oggi.

I tifosi che vorranno acquistarli, dovranno recarsi su store.inter.it o, in alternativa, sul brand store Inter di Amazon. Tra i vari prodotti presenti, c’è il maglione nerazzurro che tanto aveva spopolato lo scorso anno. Inoltre, sarà presente anche un cappello abbinato. Ci saranno poi cover, tazze e tanto altro, tutto in esclusiva. Tutti gli ingredienti per passare il Natale con i colori più amati.

Di seguito il comunicato con il quale l’Inter ha annunciato il lancio della linea:

” Il mondo nerazzurro si riempie di magia: prende il via oggi la prima iniziativa legata al

Natale e alla nuova campagna dal concept Closer by Magic, che unisce i cuori dei tifosi nerazzurri

superando le distanze.

Da oggi è infatti disponibile, sui canali di vendita nerazzurri, l’esclusivo merchandising dedicato al

Natale: dopo il successo della versione del 2019, torna il maglione nerazzurro con grafica totalmente

rivisitata, che unisce i classici elementi del Natale con i simboli della passione nerazzurra. Oltre al

maglione, è quest’anno disponibile il cappello abbinato. Completano la collezione la cover e la tazza,

sempre in edizione esclusiva per questo #InterXmas.

I prodotti sono disponibili a partire da oggi sullo shop online ufficiale https://store.inter.it/ e sul

Brand Store Inter di Amazon all’indirizzo https://amzn.to/3lHzwSJ.”

