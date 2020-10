TMW – Nainggolan-Cagliari, rimane il pessimismo. Inter irremovibile: vuole la cessione definitiva

Continua la corsa contro il tempo in casa Cagliari per portare in Sardegna Radja Nainggolan. Anche quest’oggi il suo agente, Alessandro Beltrami, si è recato nella sede dell’Inter per cercare un accordo definitivo per il suo assistito. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, rimarrebbe il pessimismo in relazione alla buona riuscita dell’operazione di mercato. In casa nerazzurra, infatti, si è irremovibili: che sia a titolo definitivo o attraverso un prestito con obbligo di riscatto, l’Inter pretende che l’addio di Nainggolan sia a titolo definitivo.

Il Cagliari, invece, continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto, peraltro a cifre notevolmente più basse di quelle richieste da Marotta. Si continuerà a trattare fino al gong previsto per le ore 20, ma stando alle ultimissime l’accordo tra i club appare più lontano che mai.

